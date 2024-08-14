Украинцы за границей, не обновившие данные, не смогут получить и обменять водительские права

https://racurs.ua/n198291-ukraincy-za-granicey-ne-obnovivshie-dannye-ne-smogut-poluchit-i-obmenyat-voditelskie-prava.html

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Військовозобовʼязані чоловіки за кордоном, які не оновили дані, не зможуть отримати водійські посвідчення і реєструвати транспортні засоби.

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Про це йдеться у постанові Кабміну.

Окрім цього, міжнародні поштові відділення не пересилатимуть посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Відповідно до документу, такі військовозобов’язані також не зможуть реєструвати транспорті засоби або знімати їх з обліку.

Всі вищезгадані послуги не надаватимуть громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, стосовно яких у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відсутня інформація про виключення з військового обліку або ж які не уточнили свої військово-облікові дані.