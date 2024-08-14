Враг обстрелял пожарных в Херсонской области. Фото: ОВА, ГСЧС

https://racurs.ua/n198302-vrag-obstrelyal-pojarnyh-v-hersonskoy-oblasti-chetvero-ranenyh.html

Ракурс

Російські військові 14 серпня обстріляли пожежну команду в Херсонській області.

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Вогнеборців атакували у Станіславі, коли ті ліквідовували пожежу, яка виникла через російський обстріл. Після цього окупанти вдарили вдруге. Через скидання вибухівки з БпЛА постраждали четверо вогнеборців, які перебували на вулиці. Про це повідомили Херсонська обласна військова адміністрація та Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram.

У рятувальників діагностували легкі поранення — контузії та вибухові травми. Їм надали медичну допомогу, від госпіталізації постраждалі відмовилися.

Також пошкоджень зазнав пожежний автомобіль.

Нагадаємо, російські окупанти поцілили ударним дроном по машині медичного батальйону «Госпітальєри» в селищі Білий Колодязь Харківської області. Загинули двоє медиків. Вибух зачепив також автівку цивільних. Там було троє людей, всі вони дістали поранення.