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Ракурс
Ворог обстріляв пожежників на Херсонщині. Фото: ОВА, ДСНС

Ворог обстріляв пожежників на Херсонщині — четверо поранених

14 сер 2024, 19:19
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Російські військові 14 серпня обстріляли пожежну команду в Херсонській області.


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Вогнеборців атакували у Станіславі, коли ті ліквідовували пожежу, яка виникла через російський обстріл. Після цього окупанти вдарили вдруге. Через скидання вибухівки з БпЛА постраждали четверо вогнеборців, які перебували на вулиці. Про це повідомили Херсонська обласна військова адміністрація та Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram.

У рятувальників діагностували легкі поранення — контузії та вибухові травми. Їм надали медичну допомогу, від госпіталізації постраждалі відмовилися.

Також пошкоджень зазнав пожежний автомобіль.

Ворог обстріляв пожежників на Херсонщині. Фото: ОВА, ДСНС

Ворог обстріляв пожежників на Херсонщині. Фото: ОВА, ДСНС

Ворог обстріляв пожежників на Херсонщині. Фото: ОВА, ДСНС

Ворог обстріляв пожежників на Херсонщині. Фото: ОВА, ДСНС

Ворог обстріляв пожежників на Херсонщині. Фото: ОВА, ДСНС

Ворог обстріляв пожежників на Херсонщині. Фото: ОВА, ДСНС

Нагадаємо, російські окупанти поцілили ударним дроном по машині медичного батальйону «Госпітальєри» в селищі Білий Колодязь Харківської області. Загинули двоє медиків. Вибух зачепив також автівку цивільних. Там було троє людей, всі вони дістали поранення.

Джерело: Ракурс


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