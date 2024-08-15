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Режим ЧС ввели по всей Белгородской области. Фото:
Режим чрезвычайной ситуации был введен по всей Белгородской области рфhttps://racurs.ua/n198324-rejim-chrezvychaynoy-situacii-byl-vveden-po-vsey-belgorodskoy-oblasti-rf.htmlРакурс
Режим надзвичайної ситуації федерального рівня запровадили у Бєлгородській області.
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Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 15 серпня. Місцевим мешканцям нададуть інструкції «пізніше». Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.
Глава російського МНС Олександр Куренков поскаржився на руйнування в області та постраждалих від цього місцевих мешканців. За його словами, обстановка в регіоні залишається «складною і напруженою».
Відповідно до інформації, отриманої під час доповідей, пропоную віднести надзвичайну ситуацію, що виникла на території Бєлгородської області, до надзвичайної ситуації федерального характеру і встановити федеральний рівень реагування, — заявив представник російської диктатури.
Як відомо, лише напередодні в Бєлгородській області запровадили режим надзвичайної ситуації регіонального рівня.
Нагадаємо, 14 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України продовжують просуватися вперед у Курській області росії й досягають стратегічної мети у цьому регіоні.
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