Режим НС запровадили по всій Бєлгородській області. Фото:

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Режим надзвичайної ситуації федерального рівня запровадили у Бєлгородській області.

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Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 15 серпня. Місцевим мешканцям нададуть інструкції «пізніше». Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

Глава російського МНС Олександр Куренков поскаржився на руйнування в області та постраждалих від цього місцевих мешканців. За його словами, обстановка в регіоні залишається «складною і напруженою».

Відповідно до інформації, отриманої під час доповідей, пропоную віднести надзвичайну ситуацію, що виникла на території Бєлгородської області, до надзвичайної ситуації федерального характеру і встановити федеральний рівень реагування, — заявив представник російської диктатури.

Як відомо, лише напередодні в Бєлгородській області запровадили режим надзвичайної ситуації регіонального рівня.

Нагадаємо, 14 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України продовжують просуватися вперед у Курській області росії й досягають стратегічної мети у цьому регіоні.