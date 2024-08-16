Рашисты атаковали Украину беспилотниками в ночь на 16 августа

https://racurs.ua/n198346-pyat-vrajeskih-bespilotnikov-sbili-v-noch-na-16-avgusta-vozdushnye-sily-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніс на сьогодні, 16 серпня, завдали удару трьома балістичними ракетами «Іскандер-М», трьома ударними безпілотниками типу Shahed та двома безпілотниками невстановленого типу із Курської області.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.