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Рашисты атаковали Украину беспилотниками в ночь на 16 августа
Пять вражеских беспилотников сбили в ночь на 16 августа — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n198346-pyat-vrajeskih-bespilotnikov-sbili-v-noch-na-16-avgusta-vozdushnye-sily-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніс на сьогодні, 16 серпня, завдали удару трьома балістичними ракетами «Іскандер-М», трьома ударними безпілотниками типу Shahed та двома безпілотниками невстановленого типу із Курської області.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях, — зазначив він.
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