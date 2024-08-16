Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты атаковали Украину беспилотниками в ночь на 16 августа

Пять вражеских беспилотников сбили в ночь на 16 августа — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)

16 авг 2024, 09:28
999

Російські загарбники в ніс на сьогодні, 16 серпня, завдали удару трьома балістичними ракетами «Іскандер-М», трьома ударними безпілотниками типу Shahed та двома безпілотниками невстановленого типу із Курської області.


.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях, — зазначив він.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров