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Рашисти атакували Україну безпілотниками в ніч на 16 серпня
П’ять ворожих безпілотників збили в ніч на 16 серпня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n198346-p-yat-vorojyh-bezpilotnykiv-zbyly-v-nich-na-16-serpnya-povitryani-syly-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніс на сьогодні, 16 серпня, завдали удару трьома балістичними ракетами «Іскандер-М», трьома ударними безпілотниками типу Shahed та двома безпілотниками невстановленого типу із Курської області.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях, — зазначив він.
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