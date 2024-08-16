Рашисти атакували Україну безпілотниками в ніч на 16 серпня

https://racurs.ua/ua/n198346-p-yat-vorojyh-bezpilotnykiv-zbyly-v-nich-na-16-serpnya-povitryani-syly-infografika.html

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Російські загарбники в ніс на сьогодні, 16 серпня, завдали удару трьома балістичними ракетами «Іскандер-М», трьома ударними безпілотниками типу Shahed та двома безпілотниками невстановленого типу із Курської області.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.