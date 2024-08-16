Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти атакували Україну безпілотниками в ніч на 16 серпня

П’ять ворожих безпілотників збили в ніч на 16 серпня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

16 сер 2024, 09:28
999

Російські загарбники в ніс на сьогодні, 16 серпня, завдали удару трьома балістичними ракетами «Іскандер-М», трьома ударними безпілотниками типу Shahed та двома безпілотниками невстановленого типу із Курської області.


.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях, — зазначив він.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів