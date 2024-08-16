Росіяни здійснили чергову повітряну атаку по Україні, фото: «Київ»

https://racurs.ua/ua/n198345-rashysty-vnochi-atakuvaly-kyyiv-bezpilotnykamy-kmva.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 серпня, вкотре намагалися завдати повітряного удару по Києву.

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За попередніми даними, з району Курської області були запущені ударні безпілотники, які за приблизно дві години дісталися до столиці. Повітряна тривога в місті тривала 44 хвилини. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

В Києві працювали сили та засоби протиповітряної оборони. За інформацією оперативного зведення на цю хвилину в столиці без руйнувань та постраждалих, — зазначив він.

У КМВА зауважують, що останнім часом у столиці почастішали повітряні тривоги:

напередодні їх було чотири за день;

а загалом з початку повномасштабного вторгнення у Києві їх прозвучало понад 1,2 тис.