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Росіяни здійснили чергову повітряну атаку по Україні, фото: «Київ»
Рашисти вночі атакували Київ безпілотниками — КМВАhttps://racurs.ua/ua/n198345-rashysty-vnochi-atakuvaly-kyyiv-bezpilotnykamy-kmva.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 серпня, вкотре намагалися завдати повітряного удару по Києву.
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За попередніми даними, з району Курської області були запущені ударні безпілотники, які за приблизно дві години дісталися до столиці. Повітряна тривога в місті тривала 44 хвилини. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник КМВА Сергій Попко.
В Києві працювали сили та засоби протиповітряної оборони. За інформацією оперативного зведення на цю хвилину в столиці без руйнувань та постраждалих, — зазначив він.
У КМВА зауважують, що останнім часом у столиці почастішали повітряні тривоги:
- напередодні їх було чотири за день;
- а загалом з початку повномасштабного вторгнення у Києві їх прозвучало понад 1,2 тис.
Не «звикайте» до тривог, коли ворожі дрони і ракети не збирають прямо над містом і які багатьох розслабляють! Завжди ставтеся до сирен як до серйозного попередження по небезпеку для життя! Бережіть себе! — наголосив Попко.