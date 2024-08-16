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Ракурс
Росіяни здійснили чергову повітряну атаку по Україні, фото: «Київ»

Рашисти вночі атакували Київ безпілотниками — КМВА

16 сер 2024, 08:49
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 серпня, вкотре намагалися завдати повітряного удару по Києву.


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За попередніми даними, з району Курської області були запущені ударні безпілотники, які за приблизно дві години дісталися до столиці. Повітряна тривога в місті тривала 44 хвилини. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

В Києві працювали сили та засоби протиповітряної оборони. За інформацією оперативного зведення на цю хвилину в столиці без руйнувань та постраждалих, — зазначив він.

У КМВА зауважують, що останнім часом у столиці почастішали повітряні тривоги:

  • напередодні їх було чотири за день;
  • а загалом з початку повномасштабного вторгнення у Києві їх прозвучало понад 1,2 тис.

Не «звикайте» до тривог, коли ворожі дрони і ракети не збирають прямо над містом і які багатьох розслабляють! Завжди ставтеся до сирен як до серйозного попередження по небезпеку для життя! Бережіть себе! — наголосив Попко.

Джерело: Ракурс


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