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Украинские артиллеристы наносят удары по врагу, скриншот видео

На Харьковском направлении артиллеристы уничтожили огневые позиции врага (ВИДЕО)

16 авг 2024, 11:09
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Держприкордонслужба сьогодні, 16 серпня, у своєму Telegram-каналі опублікувала відео завдання вогневого ураження по російських загарбниках артилеристами «Сталевого кордону» на Харківському напрямку.


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На відео показано ведення вогню артилеристами та момент влучання.

Зазначається, що в результаті було:

  • ліквідовано чотирьох окупантів, ще двох поранено;
  • пошкоджено транспортний засіб ворога;
  • знищено ворожі вогневі позиції.

Источник: Ракурс


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