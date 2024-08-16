Украинские артиллеристы наносят удары по врагу, скриншот видео

https://racurs.ua/n198349-na-harkovskom-napravlenii-artilleristy-unichtojili-ognevye-pozicii-vraga-video.html

Ракурс

Держприкордонслужба сьогодні, 16 серпня, у своєму Telegram-каналі опублікувала відео завдання вогневого ураження по російських загарбниках артилеристами «Сталевого кордону» на Харківському напрямку.

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На відео показано ведення вогню артилеристами та момент влучання.

Зазначається, що в результаті було: