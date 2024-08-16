Ракурсhttps://racurs.ua/
Українські артилеристи завдають ударів по ворогу, скріншот відео
На Харківському напрямку артилеристи знищили вогневі позиції ворога (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n198349-na-harkivskomu-napryamku-artylerysty-znyschyly-vognevi-pozyciyi-voroga-video.htmlРакурс
Держприкордонслужба сьогодні, 16 серпня, у своєму Telegram-каналі опублікувала відео завдання вогневого ураження по російських загарбниках артилеристами «Сталевого кордону» на Харківському напрямку.
.
На відео показано ведення вогню артилеристами та момент влучання.
Зазначається, що в результаті було:
- ліквідовано чотирьох окупантів, ще двох поранено;
- пошкоджено транспортний засіб ворога;
- знищено ворожі вогневі позиції.