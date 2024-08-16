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Ракурс
Українські артилеристи завдають ударів по ворогу, скріншот відео

На Харківському напрямку артилеристи знищили вогневі позиції ворога (ВІДЕО)

16 сер 2024, 11:09
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Держприкордонслужба сьогодні, 16 серпня, у своєму Telegram-каналі опублікувала відео завдання вогневого ураження по російських загарбниках артилеристами «Сталевого кордону» на Харківському напрямку.


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На відео показано ведення вогню артилеристами та момент влучання.

Зазначається, що в результаті було:

  • ліквідовано чотирьох окупантів, ще двох поранено;
  • пошкоджено транспортний засіб ворога;
  • знищено ворожі вогневі позиції.

Джерело: Ракурс


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