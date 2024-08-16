Схему уклонения от мобилизации ликвидировали в Киевской области, фото: СБУ

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На Київщині викрито схему ухилення від мобілізації та затримано трьох організаторів оборудки. Ними виявились очільники двох районних ТЦК столичного регіону та їхній спільник — громадянин країни Південного Кавказу, котрі в такий спосіб «заробили» понад 1 млн доларів.

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Про це сьогодні, 16 серпня, повідомляє прес-центр СБУ.

За інформацією слідства:

фігуранти пропонували військовозобов’язаним своє сприяння в уникненні призову на підставі підроблених документів про непридатність до служби за станом здоров’я;

вартість таких «послуг» становила 37 тис. дол. США з однієї особи;

у цю суму входила підготовка повного «пакета» документів, зокрема фіктивних меддовідок, а також «супровід» під час проходження військово-лікарської комісії;

для реалізації схеми посадовці військкоматів використовували особисті зв’язки серед представників ВЛК, яких «втемну» залучали до злочинної схеми;

згодом фіктивні документи використовували для зняття потенційних призовників з військового обліку, що давало їм можливість виїхати за кордон.

Для пошуку «клієнтів» та передачі грошей посадовці ТЦК залучили свого знайомого-іноземця. Посередника затримала військова контррозвідка СБУ у столичному ресторані, коли він одержував 50 тис. дол. США від нових «клієнтів». Після цього в службових кабінетах затримали обох посадовців ТЦК.

В ході обшуків:

у помешканнях та автомобілях затриманих виявлено понад 1,2 млн дол. США. Більшість вилученої готівки фігуранти зберігали у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін власних осель;

додатково під час обшуків в оселі іноземця виявлено велику кількість зброї, зокрема пістолет з глушником, походження якої зараз встановлюється.

Наразі слідчі Служби безпеки оголосили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 1 ст. 114−1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

ч. 3 ст. 369 (неправомірна вигода, надана службовій особі, яка займає відповідальне становище, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує до восьми років ув’язнення.

Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Видання «Київщина 24/7» повідомляє, що йдеться про начальників ТЦК Бучанського та Бориспільського районів.

Джерело: СБУ, «Київщина 24/7»