Клирик УПЦ МП оправдывал военные преступления рф. Фото:

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Російського агента в рясі викрили співробітники Служби безпеки України.

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У Черкаській області клірика єпархії Української православної церкви Московського патріархату виправдовував воєнні злочини російських окупантів. Прибічником ворога виявився настоятель одного із храмів Корсунь-Шевченківського благочиння. Про це 16 серпня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Слідчі встановили, що він поширював відео серед мешканців громади із закликами не брати участь у спротиві російській агресії та закликав виїхати з України. Зловмисник розсилав відеоролики в яких виправдовував воєнні злочини росіян, а також намагався дискредитувати вище військово-політичне керівництво України.

У такий спосіб фігурант розхитував суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь країни-агресора, — стверджують в СБУ.

Правоохоронці повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії росії проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Йому загрожує восьми років тюрми.

Нагадаємо, 16 серпня комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики на засіданні сьогодні рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні та в цілому законопроект № 8371, який забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із Російською православною церквою.