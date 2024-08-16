рф развернула еще больше войск в Курской области. Фото:

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росія розгорнула у Курській області більше військових сил.

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Після неочікуваного наступу України російське командування, ймовірно, перетягнуло війська з інших напрямків фронту. Загалом з 6 серпня ЗСУ просунулися у Курській області вглиб на 10−25 км, а фронт зараз становить 40 км. Про це Міністерство оборони Великої Британії повідомило у соціальній мережі X.

Зазначається, що попри прикордонні сили та оборонні лінії в Курській області, росіяни не були готові відповісти на штурмові сили кількох українських батальйонів.

Після початкового безладу та дезорганізації російські сили розгорнули більші сили в регіоні, в тому числі, ймовірно, з інших місць уздовж лінії зіткнення, — наголошують у розвідці.

Британці також вказують, що росіяни також почали будувати додаткові оборонні позиції, намагаючись перешкодити наступу ЗСУ.

Нагадаємо, станом на 15 серпня Сили оборони контролювали 82 населених пункти на території Курської області. Україна вже створила першу військову комендатуру в цьому регіоні, її очолив генерал-майор Едуард Москальов.