Владимир Зеленский в церкви. Фото: ПЦУ

https://racurs.ua/n198374-zelenskiy-obsudil-s-sovetom-cerkvey-zakonoproekt-o-zaprete-rossiyskoy-cerkvi.html

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Радою церков.

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Зі священнослужителями глава держави обговорив законопроект про заборону діяльності Російської православної церкви в Україні. Глава держави переконаний, що цей документ дозволить виключити жодні маніпуляції Москви щодо української церкви. Про це президент заявив 16 серпня під час вечірнього звернення.

Верховній раді запропоновано законопроект, який може реально гарантувати, що не буде жодних маніпуляцій з Москви українською церквою. Цей законопроект повинен спрацювати й повинен додати Україні соборності, реальної нашої єдності духовної, — зазначив він.

Як відомо, законопроект № 8371 щодо заборони в Україні релігійних організацій, згідно з яким може бути припинена діяльність УПЦ МП був поданий урядом до Верховної Ради у січні 2023 року. У жовтні того ж року цей проект закону був ухвалений парламентом у першому читанні.

У липці 2024 року нардепи заблокували трибуну Верховної Ради через відмову розглядати законопроект про заборону УПЦ Московського патріархату. Того дня пленарне засідання було зірване.

Нагадаємо, сьогодні, 16 серпня, комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики на засіданні рекомендував депутатам ухвалити у другому читанні та в цілому законопроект № 8371, який забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із Російською православною церквою.