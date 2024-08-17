Ночью ПВО сбила все 14 дронов Shahed в шести областях, был прилет «Искандера»

https://racurs.ua/n198376-nochu-pvo-sbila-vse-14-dronov-shahed-v-shesti-oblastyah-byl-prilet-iskandera.html

Ракурс

У ніч на 17 серпня російські війська завдали удару крилатою ракетою «Іскандер-К» по місту Суми (пуски із Воронезької області — рф.) та 14-ма ударними БпЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ — рф.

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Командувач Повітряних сил Петро Олещук повідомив, що усі 14 шахедів збито розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних сил. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях.