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Уночі ППО збила всі 14 дронів Shahed у шести областях, був приліт «Іскандера»

17 сер 2024, 08:43
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У ніч на 17 серпня російські війська завдали удару крилатою ракетою «Іскандер-К» по місту Суми (пуски із Воронезької області — рф.) та 14-ма ударними БпЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ — рф.


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Командувач Повітряних сил Петро Олещук повідомив, що усі 14 шахедів збито розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних сил. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях.

Джерело: Ракурс


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