Московити вдарили по комунальному підприємству в Сумах - постраждала людина, палають автівки

https://racurs.ua/ua/n198375-moskovyty-vdaryly-po-komunalnomu-pidpryiemstvu-v-sumah-postrajdala-ludyna-palaut-avtivky-foto.html

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Вранці 17 серпня росіяни завдали ракетного удару по Сумах.

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Російські нацисти били по цивільній інфраструктурі, є влучання в районі проспекту Свободи.

Як повідомив голова МВА Олексій Дрозденко, у будинках довкола багато пошкоджених вікон, горить чимало автівок.

Одній людині надана допомога. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Був приліт по комунальному підприємству «Паркінг», де стояли автомобілі. Дуже багато автомобілів згоріло. Звернень про поранення від людей не було. Постраждало дуже багато будинків, повилітали вікна, пошкоджені фасад, — розповів в.о. міського голови Артем Кобзар.

Машини почали вибухати, люди поспускалися з верхніх поверхів і намагалися врятувати вцілілі автівки. Ми боялися повторних вибухів. Про це розповів «Суспільному» мешканець проспекту Свободи.