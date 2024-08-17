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Момент сбития с ПЗРК российского вертолета Ка-52 на Курщине попал на видео 82 бригады
Момент сбития с ПЗРК российского вертолета Ка-52 на Курщине попал на видео 82 бригадыhttps://racurs.ua/n198383-moment-sbitiya-s-pzrk-rossiyskogo-vertoleta-ka-52-na-kurschine-popal-na-video-82-brigady.htmlРакурс
Момент збиття російського розвідувально-ударного вертольота Ка-52 «Алігатор» в Курській області потрапив на відео українських десантників.
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Борт був уражений ще 10 серпня під час звільнення Курської області від російських військ.
Вертоліт завалили з ПЗРК «Стінгер», екіпаж був ліквідований. Бій зняли бійці 82-й окремої десантно-штурмової бригади, яка однією з перших зайшла на територію рф.
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