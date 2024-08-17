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Момент збиття з ПЗРК російського гелікоптера Ка-52 на Курщині потрапив на відео 82 бригади

Момент збиття з ПЗРК російського гелікоптера Ка-52 на Курщині потрапив на відео 82 бригади

17 сер 2024, 11:42
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Момент збиття російського розвідувально-ударного вертольота Ка-52 «Алігатор» в Курській області потрапив на відео українських десантників.


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Борт був уражений ще 10 серпня під час звільнення Курської області від російських військ.

Вертоліт завалили з ПЗРК «Стінгер», екіпаж був ліквідований. Бій зняли бійці 82-й окремої десантно-штурмової бригади, яка однією з перших зайшла на територію рф.

Джерело: Ракурс


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