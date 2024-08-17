Момент збиття з ПЗРК російського гелікоптера Ка-52 на Курщині потрапив на відео 82 бригади

https://racurs.ua/ua/n198383-moment-zbyttya-z-pzrk-rosiyskogo-gelikoptera-ka-52-na-kurschyni-potrapyv-na-video-82-brygady.html

Ракурс

Момент збиття російського розвідувально-ударного вертольота Ка-52 «Алігатор» в Курській області потрапив на відео українських десантників.

.

Борт був уражений ще 10 серпня під час звільнення Курської області від російських військ.

Вертоліт завалили з ПЗРК «Стінгер», екіпаж був ліквідований. Бій зняли бійці 82-й окремої десантно-штурмової бригади, яка однією з перших зайшла на територію рф.