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Ракурс
беларусь помогает россии модернизировать иранские беспилотники

беларусь помогает россии модернизировать иранские беспилотники

17 авг 2024, 13:09
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білорусь допомагає росії «модернізовувати» іранські безпілотники.


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Як повідомляє Центр національного спротиву, на одному з гомельських заводів росіяни налагодили процес фарбування іранських дронів у чорний колір для маскування нічних запусків.

Йдеться про імпортовані з Ірану Shahed 136. Їх фарбування відбувається в білорусі, аби не перевантажувати виробництво в Єлабузі (рф), де росіяни збирають «шахеди» за іранською технологією.

Таким чином режим лукашенка продовжує обслуговувати загарбницьку війну кремля й намагається затягнути свою країну у війну.

Источник: Ракурс


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