Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
білорусь допомагає росії модернізовувати іранські безпілотники

білорусь допомагає росії модернізовувати іранські безпілотники

17 сер 2024, 13:09
999

білорусь допомагає росії «модернізовувати» іранські безпілотники.


.

Як повідомляє Центр національного спротиву, на одному з гомельських заводів росіяни налагодили процес фарбування іранських дронів у чорний колір для маскування нічних запусків.

Йдеться про імпортовані з Ірану Shahed 136. Їх фарбування відбувається в білорусі, аби не перевантажувати виробництво в Єлабузі (рф), де росіяни збирають «шахеди» за іранською технологією.

Таким чином режим лукашенка продовжує обслуговувати загарбницьку війну кремля й намагається затягнути свою країну у війну.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів