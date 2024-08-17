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Разведчики показали, как уничтожают российских мотострелков в ближнем бою
Разведчики показали, как уничтожают российских мотострелков в ближнем бою (ВИДЕО)https://racurs.ua/n198388-razvedchiki-pokazali-kak-unichtojaut-rossiyskih-motostrelkov-v-blijnem-bou-video.htmlРакурс
Розвідники показали, як знищують російських «мотострілків» у ближньому бою.
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На відео тактична група Головного управління розвідки Міноборони «Реванш» штурмує позиції та ліквідує російських окупантів у ближньому бою.
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