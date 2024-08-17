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Ракурс
Разведчики показали, как уничтожают российских мотострелков в ближнем бою

Разведчики показали, как уничтожают российских мотострелков в ближнем бою (ВИДЕО)

17 авг 2024, 13:57
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Розвідники показали, як знищують російських «мотострілків» у ближньому бою.


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На відео тактична група Головного управління розвідки Міноборони «Реванш» штурмує позиції та ліквідує російських окупантів у ближньому бою.

Источник: Ракурс


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