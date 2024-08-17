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Розвідники показали, як знищують російських “мотострілків” у ближньому бою
Розвідники показали, як знищують російських мотострілків у ближньому бою (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n198388-rozvidnyky-pokazaly-yak-znyschuut-rosiyskyh-motostrilkiv-u-blyjnomu-bou-video.htmlРакурс
Розвідники показали, як знищують російських «мотострілків» у ближньому бою.
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На відео тактична група Головного управління розвідки Міноборони «Реванш» штурмує позиції та ліквідує російських окупантів у ближньому бою.