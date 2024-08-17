В российских соцсетях пишут о "жесте доброй воли" их армии на Курщине

https://racurs.ua/n198390-v-rossiyskih-socsetyah-pishut-o-jeste-dobroy-voli-ih-armii-na-kurschine.html

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Ще на кілька кілометрів просунулися українські захисники в Курській області російської федерації, взявши під контроль населений пункт Борки Судженського району.

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Такого висновку дійшли експерти проєкту DeepState, який займається аналізом інформації з відкритих джерел (Open source intelligence, OSINT).

Російські військові пабліки пишуть, що армія РФ «організовано відступила» на східний берег річки Сейм біля Тьоткіно.

Населені пункти евакуйовано, два мости, біля Тьоткіно та Попово-Лежачі, підірвані при підході ворога. Зайнято нові підготовлені рубежі оборони, — пишуть пабліки.

На східному березі Сейму знаходиться, зокрема, Тьоткіно. Із західної — прикордонна територія з Україною.

Московити поки відступ офіційно не підтверджували.

На сьогоднішній ранок є поповнення обмінного фонду в Курській області, — про це 17 серпня повідомив Володимир Зеленський з посиланням на головкома Олександра Сирського.

Також генерал Сирський доповів про зміцнення позицій наших сил на Курщині та розширення стабілізованої території, — повідомив президент.

Що ж до Торецького і Покровського напрямків, то там, за словами Зеленського, «ситуація контрольована».