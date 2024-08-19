«Укрэнерго» раскрыло стоимость материалов для строительства первой очереди защитных сооружений

https://racurs.ua/n198450-ukrenergo-raskrylo-stoimost-materialov-dlya-stroitelstva-pervoy-ocheredi-zaschitnyh-soorujeniy.html

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«Укренерго» завершує будівництво першої черги захисних споруд і розкрило вартість використаних матеріалів.

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У компанії 19 серпня повідомили, що фіналізували будівництво першої черги антидронового захисту високовольтного обладнання на 41 об'єкті компанії. Ще на 22 об'єктах компанії будівництво першої черги захисту завершує Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури України.

«Укренерго» будує захисні споруди на своїх підстанціях відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 27 грудня 2022 року № 1482.

Технічний проєкт реалізовано лише на високовольтних підстанціях «Укренерго». Україна — перша в світі країна, яка винайшла комплексне рішення фізичного захисту від ударів БПЛА. Захисні залізобетонні конструкції витримують прямий удар «шахедів», які є найбільш небезпечними для об'єктів високовольтної мережі, та захищають обладнання від уламків ракет.

Захисні споруди вже збудовані на переважній більшості підстанцій. Згідно розрахунків, пошкодження внаслідок російських дронових ударів по об'єктам системи передачі електроенергії без захисних споруд були б у 5−6 разів більшими.

Фінансування проєкту з будівництва антидронового захисту повністю забезпечується за кошти міжнародних фінансових організацій — МБРР, ЄІБ, ЄБРР та KfW. Жодної гривні з бюджету України на будівництво захисних споруд не витрачалось.

Для забезпечення максимальної прозорості виконання робіт Укренерго навело вартість основних матеріалів, які формують 50−60% вартості всіх матеріалів, використаних на будівництво споруд і є подібними для всіх укриттів. Поточні ціни на матеріали є нижчими ніж стартові цін договорів.

«Укренерго» розпочало укладання договорів з підрядниками на будівництво другої черги захисних споруд на наших об'єктах. Ціни на матеріали в цих договорах повністю відповідають зазначеним вище.