Шольц среагировал на заявления о якобы сокращении помощи Украине от ФРГ

https://racurs.ua/n198462-sholc-sreagiroval-na-zayavleniya-o-yakoby-sokraschenii-pomoschi-ukraine-ot-frg.html

Ракурс

Канцлер ФРН Олаф Шольц зреагував на заяви про начебто скорочення допомоги Україні.

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За його словами, Німеччина була і залишається найсильнішим прихильником України в Європі.

Ми продовжуємо нашу підтримку, надаючи разом з G7 кредит в обсязі €50 мільярдів, що дозволить Україні закуповувати зброю у великих масштабах. Вона може спиратися на це, — написав він в X.

У суботу німецьке медіа написали про обмеження військової допомоги від ФРН Україні в найближчим часом. МЗС України заяву назвало маніпулятивною.

Видання Frankfurter Allgemeine Zeitung пише, що Німеччини припиняє виділення нових коштів на допомогу Україні. Тобто сума допомоги не перевищуватиме закладених на цей рік 8 млрд євро і закладених на наступний 4 млрд.

Речник МЗС України Георгій Тихий пояснив, що в Німеччині зараз триває бюджетний процес. За його словами, бюджет мають затвердити у листопаді, і лише тоді буде відомий рівень підтримки України на 2025 рік. Він також нагадав, що і на цей рік ФРН спершу закладала для України лише 4 млрд, а вже згодом сума зросла вдвічі.

Суперечка в уряді Німеччини щодо подальшої допомоги Україні призвела до значного падіння цін на акції німецьких виробників зброї на початку тижня.

Падіння відбувається на тлі дискусій в оборонній промисловості Німеччини стосовно того, що німецький уряд може поки що не виділити додаткових коштів на військову підтримку України.

Історія питання

На початку серпня прем'єр-міністр німецької Саксонії та представник ХДС Міхаель Кречмер закликав до скорочення військової допомоги Україні, чим викликав жорстку критику, зокрема від однопартійців.

Заступник лідера парламентської фракції ХДС Йоганн Вадефул заявив, що Німеччина має обов’язок підтримувати «країну, в яку вона сама вторглася під час Другої світової війни».

Голова оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер сказав, що йому «огидно, що прем'єр-міністр використовує боротьбу українців за виживання для своєї регіональної виборчої кампанії».

Українці воюють не через бажання війни, а тому, що не хочуть жити в одній великій Бучі, в якій російська армія без розбору вбиває, катує і ґвалтує, — наголосив Фабер.

Кречмер вважає, що суперечки щодо федерального бюджету Німеччини можна владнати, скоротивши допомогу Україні. В землі Саксонія, яку очолює політик, 1 вересня відбудуться вибори.

Кречмер, який народився в Східній Німеччині, виступає за відновлення співпраці з росією, зокрема, за ремонт газогону «Nord Stream-2».

Восени місцеві вибори також відбудуться у Тюрингії та Брандербурзі.