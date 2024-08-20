Пожар возник в Тернополе после атаки БпЛА. Фото: «Общественное»

https://racurs.ua/n198467-pojar-voznik-v-ternopole-posle-ataki-bpla-jiteley-prizyvaut-zakryvat-okna.html

Ракурс

Тернопіль вночі 20 серпня атакували російські ударні дрони.

.

В обласному центрі внаслідок цього виникла пожежа. Місто окутав густий чорний дим, у повітрі відчувається сильний запах гару. На місці пожежі працюють працівники служби ДСНС та поліції. Про це Тернопільська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Зараз у Тернопільському районі проводять заміри повітря. Чиновники закликають обмежити перебування на вулиці. Також варто зачинити вікна в приміщеннях. А продукти, принесені з двору, треба ретельно мити.

Міський голова Тернополя Сергій Надал теж закликав міцно зачинити вікна тернополян, які проживають на масивах Дружба, Кутківці, Пронятин, Новий Світ, а також у Білій.

Згодом в ОВА поінформували, що росіяни завдали удару по промисловому об'єкту Тернополя. Спеціалісти беруть забори води та повітря для аналізу.

Нагадаємо, сьогодні вночі та вранці російська армія атакувала столицю ударними БпЛА та крилатими ракетами. В Київській міській військовій адміністрації запевнили, що всі цілі були знищені протиповітряною обороною на підльоті до міста.