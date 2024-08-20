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Ракурс
Пожар возник в Тернополе после атаки БпЛА. Фото: «Общественное»

Пожар возник в Тернополе после атаки БпЛА — жителей призывают закрывать окна

20 авг 2024, 09:19
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Тернопіль вночі 20 серпня атакували російські ударні дрони.


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В обласному центрі внаслідок цього виникла пожежа. Місто окутав густий чорний дим, у повітрі відчувається сильний запах гару. На місці пожежі працюють працівники служби ДСНС та поліції. Про це Тернопільська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Зараз у Тернопільському районі проводять заміри повітря. Чиновники закликають обмежити перебування на вулиці. Також варто зачинити вікна в приміщеннях. А продукти, принесені з двору, треба ретельно мити.

Міський голова Тернополя Сергій Надал теж закликав міцно зачинити вікна тернополян, які проживають на масивах Дружба, Кутківці, Пронятин, Новий Світ, а також у Білій.

Згодом в ОВА поінформували, що росіяни завдали удару по промисловому об'єкту Тернополя. Спеціалісти беруть забори води та повітря для аналізу.

Пожежа виникла в Тернополі після атаки БпЛА. Фото: «Суспільне»

Пожежа виникла в Тернополі після атаки БпЛА. Фото: «Суспільне»

Нагадаємо, сьогодні вночі та вранці російська армія атакувала столицю ударними БпЛА та крилатими ракетами. В Київській міській військовій адміністрації запевнили, що всі цілі були знищені протиповітряною обороною на підльоті до міста.

Источник: Ракурс


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