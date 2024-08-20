Силы ПВО ночью сбили 25 дронов и три ракеты. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n198468-shahed-iskander-i-h-59-voennye-raskryli-detali-nochnoy-vozdushnoy-ataki.html

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Російську атаку з повітря відбивали українські захисники неба минулої ночі.

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У ніч на 20 серпня противник атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області, крилатою ракетою «Іскандер-К» із Брянської області, керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської та Запорізької областей. Про це Повітряні сили ЗСУ поінформували у Telegram.

Крім того, ворог запускав 26 ударних БпЛА типу Shahed з російських Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська.

Протиповітряний бій тривав у межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей. Були залучені авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Вдалося збити 28 повітряних цілей:

крилату ракету «Іскандер-К»,

дві керовані авіаційні ракети Х-59,

25 ударних БпЛА Shahed-131/136.

Нагадаємо, вночі окупанти атакували столицю ударними БпЛА та крилатими ракетами. В Київській міській військовій адміністрації запевнили, що всі цілі були знищені протиповітряною обороною.