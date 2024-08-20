Нефтебаза в Ростовской области пылает уже третьи сутки. Фото: РосСМИ

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Пожежа на нафтобазі «Кавказ» у Ростовській області рф триває вже третю добу.

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Ліквідувати загоряння, яке виникло внаслідок дронової атаки, намагаються вже третю добу. Станом на сьогодні площа пожежі у Пролетарську становить 10 тис. кв. м. На місці горить паливо, а небо в районі пожежі затягнуло густим чорним димом. Про це інформують місцеві ЗМІ.

Росіяни кинули на боротьбу з вогнем вже понад 500 співробітників МНС. Окрім того, для гасіння готують чотири одиниці авіації.

Нагадаємо, цистерни з паливом на комбінаті «Кавказ» спалахнули у ніч проти 18 серпня після атаки українських БпЛА. Росіяни спершу кинули на боротьбу з вогнем три пожежні потяги, 80 спецмашин та понад 250 рятувальників. Внаслідок роботи на палаючому об'єкті постраждав 41 рятувальник, п’ятеро з них опинилися в реанімації.

Вчора, 19 серпня, пожежу припинили гасити через сильний вітер та спеку. Бочки з керосином почали вибухати одна за одною і це загрожувало новими постраждалими серед надзвичайників.