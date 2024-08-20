В Украине введут должности заместителей глав ОВА по евроинтеграции

https://racurs.ua/n198488-v-ukraine-vvedut-doljnosti-zamestiteley-glav-ova-po-evrointegracii.html

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До кінця року в усіх регіонах України з’являться посади заступника з питань євроінтеграції.

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Про це в коментарі Укрінформу розповіла віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Вона зазначила, що це дозволить краще структурувати роботу держави з регіонами та запровадити більш тісну взаємодію з питань євроінтеграції.

Уряд ухвалив рішення ухвалити посаду заступника голів обласних військових адміністрацій, міст Києва і Севастополя з питань євроінтеграції. Ми також визначили чіткі посадові обов’язки цих осіб. Я, як представник Уряду, який буде відповідати за дотримання цих критеріїв, визначила показники ефективності їх роботи. Ми очікуємо від очільників міст і областей пропозиції щодо таких кандидатур, — заявила Стефанішина.

Завдяки цьому, вже до кінця року стане відомо, яка частка потреб кожного регіону покривається за рахунок міжнародної допомоги. Це допоможе зробити бюджет більш стійким до навантажень соціальної сфери.