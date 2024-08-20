ВСУ показали свою карту операции в Курской области

https://racurs.ua/n198491-vsu-pokazali-svou-kartu-operacii-v-kurskoy-oblasti.html

Ракурс

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, оголошуючи у вівторок у відеовиступі про розміри зони контролю української армії у Курській області, показав її на карті. Це перший подібний випадок за два тижні операції.

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Згідно з картою, на західному краю зони операції, на рубежах Коренівського та Глушковського районів, лінія контролю проходить між селами Вишневка та Комарівка, приблизно за 12 км від райцентру Глушково (тут і далі відстані по прямій, а не по дорогах).

На південь українські частини, згідно з картою, просунулися у бік власного кордону до сіл Новоіванівка та Кульбаки — але ще не зайняли їх.

Розташований на північний схід від райцентру Коренєво українські частини, згідно з картою Генштабу, беруть в облогу з півдня і сходу і просунулися на північний схід до Олександрівки (близько 6 км від Коренєва).

Генштаб стверджує своєю картою, що Мартинівка — населений пункт на дорозі Суджа-Курськ на північний схід за 8−9 км від Суджі — знаходиться під контролем ЗСУ, лінія зіткнення проходить приблизно її північною околицею. Російські військові канали 19 та 20 серпня писали про бої в районі Мартинівки, але не визнавали її втрати.

На схід від Суджі — 6−7 км, до Російської Конопельки (не взята), на південний схід — приблизно на 8 км, до підступів до села Уланок.

Ще на південь, уздовж кордону, Плехово значиться під контролем ЗСУ, умовна лінія фронту проходить у районі населеного пункту Бірки. Очеретяне та Гір’ї, про бої в яких повідомлялося в перші дні операції, залишаються під російським контролем.

Український проект DeepState, який постійно оновлює карту військових дій, зазначає, що він вважає смугу по периметру позначеної генштабом території «сірою зоною», де обидві сторони не мають стійкого контролю — або немає відомостей про нього.

Військові оглядачі з обох боків зазначають, що лінія фронту в Курській області остаточно не сформувалася.

Загальна територія в Курській області рф, якою заволоділи ЗСУ, розширилася до 1263 кв. км.