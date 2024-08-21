Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
«Грузинская мечта» планирует переписать конституцию, «чтобы государственное устройство соответствовало новой реальности»

«Грузинская мечта» планирует переписать конституцию, «чтобы государственное устройство соответствовало новой реальности»

21 авг 2024, 08:29
999

У Грузії правляча проросійська партія хоче внести зміни до конституції, які стосуються територіальної цілісності країни.


.

«Грузинська мрія» планує переписати конституцію для «відновлення територіальної цілісності мирним шляхом, щоб система управління і територіальний державний устрій Грузії відповідали новій реальності».

У проросійській партії також попередили, що опозиція нібито зриватиме цей процес за вказівками ззовні. Відтак «Грузинська мрія» закликала виборців підтримати їх на виборах 26 жовтня, щоб вони мали конституційну більшість і могли самостійно вносити зміни до основного закону.

Схоже, «Грузинська мрія» намагається реалізувати план, схожий на той, який нам хотіли впхнути Медведчук та його російські куратори з окупованою частиною Донбасу. Федералізація, автономія, самовизначення, ніякого контролю з центру. І саботаж всіх євроатлантичних прагнень.

1 серпня у Грузії офіційно набув чинності закон про іноагентів. Закон зобов’язує неурядові організації та ЗМІ, які отримують понад 20% своїх доходів з-за кордону, реєструватися в Національному агентстві публічного реєстру. У законі прописано, що ухилення від реєстрації як організації, що здійснює інтереси іноземної держави, тягне за собою штраф у розмірі 25 тисяч ларі (понад 9 тис. дол.).

Точна кількість неурядових організацій у Грузії невідома, проте голова правлячої партії «Грузинська мрія» Іраклій Гарібашвілі заявив журналістам, що їх приблизно три тисячі, переважна більшість з них функціонують коштом іноземної фінансової допомоги.

Ухвалення закону викликало у Грузії масові протести, сутички із силовиками та затримання громадських активістів-опозиціонерів. Через антидемократичний характер закону ЄС та США вжили низку обмежувальних заходів проти Тбілісі та дали зрозуміти, що рішення тамтешнього уряду ставить під сумнів євроінтеграційні процеси країни.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров