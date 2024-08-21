«Грузинская мечта» планирует переписать конституцию, «чтобы государственное устройство соответствовало новой реальности»

https://racurs.ua/n198500-gruzinskaya-mechta-planiruet-perepisat-konstituciu-chtoby-gosudarstvennoe-ustroystvo.html

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У Грузії правляча проросійська партія хоче внести зміни до конституції, які стосуються територіальної цілісності країни.

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«Грузинська мрія» планує переписати конституцію для «відновлення територіальної цілісності мирним шляхом, щоб система управління і територіальний державний устрій Грузії відповідали новій реальності».

У проросійській партії також попередили, що опозиція нібито зриватиме цей процес за вказівками ззовні. Відтак «Грузинська мрія» закликала виборців підтримати їх на виборах 26 жовтня, щоб вони мали конституційну більшість і могли самостійно вносити зміни до основного закону.

Схоже, «Грузинська мрія» намагається реалізувати план, схожий на той, який нам хотіли впхнути Медведчук та його російські куратори з окупованою частиною Донбасу. Федералізація, автономія, самовизначення, ніякого контролю з центру. І саботаж всіх євроатлантичних прагнень.

1 серпня у Грузії офіційно набув чинності закон про іноагентів. Закон зобов’язує неурядові організації та ЗМІ, які отримують понад 20% своїх доходів з-за кордону, реєструватися в Національному агентстві публічного реєстру. У законі прописано, що ухилення від реєстрації як організації, що здійснює інтереси іноземної держави, тягне за собою штраф у розмірі 25 тисяч ларі (понад 9 тис. дол.).

Точна кількість неурядових організацій у Грузії невідома, проте голова правлячої партії «Грузинська мрія» Іраклій Гарібашвілі заявив журналістам, що їх приблизно три тисячі, переважна більшість з них функціонують коштом іноземної фінансової допомоги.

Ухвалення закону викликало у Грузії масові протести, сутички із силовиками та затримання громадських активістів-опозиціонерів. Через антидемократичний характер закону ЄС та США вжили низку обмежувальних заходів проти Тбілісі та дали зрозуміти, що рішення тамтешнього уряду ставить під сумнів євроінтеграційні процеси країни.