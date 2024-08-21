Старая кухня, пакеты АТБ и 16 телефонов с доказательствами - агенты охотились на заводы БпЛА на Днепропетровщине

https://racurs.ua/n198505-staraya-kuhnya-pakety-atb-i-16-telefonov-s-dokazatelstvami-agenty-ohotilis-na-zavody-bpla.html

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Служба безпеки нейтралізувала ще одну агентурну групу ФСБ, яка діяла на Дніпропетровщині.

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Шестеро громадян передавали інформацію про розташування ЗСУ, систем ППО та інших військових об'єктів. Вони готували координати для повітряних ударів рф по об'єктах військової та критичної інфраструктури регіону.

Серед пріоритетних цілей ворога були підприємства, які виробляють безпілотні літальні апарати для Сил оборони, кажуть в СБУ.

Також окупантів цікавили локації ремонтних баз військової техніки ЗСУ та ключових автошляхів, які використовують для переправлення української зброї та боєприпасів на передову.

Щоб скоригувати вогневе ураження, російська спецслужба створила для агентів в Україні Телеграм-канал, через який підшукувала прихильників рашизму.

Для конспірації агенти діяли окремо один від одного на території різних населених пунктів регіону, але «звітували» єдиному куратору від ФСБ.

Щоб виявити локації підприємств з виробництва БпЛА, агенти використовували особисті зв’язки серед місцевих жителів, у яких «втемну» випитували потрібну інформацію.

Контррозвідники СБУ поетапно задокументували всіх учасників агентурної групи ФСБ і затримали їх.

Під час обшуків у фігурантів виявлено 16 мобільних телефонів, ноутбуки та планшети із доказами комунікації з російською спецслужбою.