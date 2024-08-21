Кабмин упростил предоставление отсрочки от мобилизации при уходе за больными

https://racurs.ua/n198518-kabmin-uprostil-predostavlenie-otsrochki-ot-mobilizacii-pri-uhode-za-bolnymi.html

Ракурс

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку мобілізації військовозобов’язаних, які доглядають або утримують хворих чи людей з інвалідністю.

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Зокрема, уряд переглянув список документів, які підтверджують право на відстрочку для осіб, що утримують або здійснюють постійний догляд за рідними та близькими. Відтепер ці дві категорії людей та пакети документів, що підтверджують факт утримання або догляду, — розмежовано, повідомляє 21 серпня сайт Кабміну.

Крім того, військовозобов’язаним, які доглядають за хворою дружиною/чоловіком, дитиною та/або своїм батьком/матір'ю більше НЕ потрібно зазначати у Заяві до ТЦК СП інформацію про відсутність інших працездатних членів сім’ї, а також подавати документи, що підтверджують неможливість здійснення догляду іншими членами сім’ї (вимогу містив п. 9 додатку 5). Таку інформацію зазначають лише військовозобов’язані, які здійснюють догляд за хворими батьками дружини. ТЦК СП перевірятимуть її за даними державних реєстрів (п. 581 Порядку).

Також військовозобов’язаним, які мають батьків з інвалідністю І або ІІ групи, більше НЕ потрібно встановлювати факт здійснення догляду (вимогу містив пп.13. додатку 5). Адже, за українським законодавством, дорослі діти, які мають непрацездатних батьків, зобов’язані їх утримувати і мають право на відстрочку.

Також змінено механізм отримання акта про встановлення постійного догляду, врегульовано процедуру та строк його видачі. Зокрема, відтепер, щоб оформити Акт про встановлення факту здійснення постійного догляду, військовозобов’язаному більше НЕ потрібно йти до ТЦК та СП. Акт можна буде отримати, звернувшись із заявою довільної форми до органів місцевого самоврядування (сільська, селищна, міська, районна у місті рада) та районних державних адміністрацій. Після подання заяви орган місцевого самоврядування має розглянути її протягом 10 календарних днів (п. 581 Порядку).

Внесено також зміни до акта про встановлення факту постійного догляду.

Крім того, з п. 61 Порядку вилучено вимогу про оформлення акта встановлення факту здійснення догляду для тих осіб, які вже отримують надбавку або компенсацію за догляд. Для них достатньо пред’явити відповідні документи ТЦК та СП. Тепер Актом про встановлення факту здійснення постійного догляду не встановлюється відсутність інших членів сім’ї, які можуть здійснювати постійний догляд, та не підтверджується неможливість здійснення ними такого догляду.