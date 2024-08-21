Рашисты разрешили обычным солдатам проводить выборочные проверки гражданского населения на ВОТ

На ВОТ оккупанты увеличили количество проверок, фото: «Центр журналистских расследований»

https://racurs.ua/n198525-rashisty-razreshili-obychnym-soldatam-provodit-vyborochnye-proverki-grajdanskogo-naseleniya-na-vot.html

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На тимчасово окупованих територіях півдня України російські загарбники збільшили кількість перевірок на вулицях.

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Про це сьогодні, 21 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зокрема, окупаційні адміністрації дозволили звичайним солдатам здійснювати вибіркові перевірки документів та вмісту телефону. Традиційно росіян цікавлять ті, хто не мають російський паспорт та канали інформації на телефоні, — вказано в повідомленні.

Також, за інформацією ЦНС, російські «правоохоронці» активно викликають на допити тих, хто повернувся на ТОТ переоформлювати майно.