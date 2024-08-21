Митрополиту Павлу продлили меру пресечения — во время заседания вызвали «скорую»

Митрополит УПЦ МП Павел, фото: «Детектор медиа»

https://racurs.ua/n198529-mitropolitu-pavlu-prodlili-meru-presecheniya-vo-vremya-zasedaniya-vyzvali-skoruu.html

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Митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) Печерський райсуд Києва ще на два місяці — до 21 жовтня — продовжив запобіжний захід.

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Він має перебувати у своєму будинку в селі Вороньків Бориспільського району Київської області, повідомляє видання «Ґрати».

Зазначається, що під час засідання суддя Світлана Гречана вчергове відклала розгляд справи митрополита — цього разу на 30 вересня, оскільки під час судового засідання йому стало погано.

До митрополита, який впав на лавку у залі засідань, викликали «швидку». Парамедики понад пів години надавала йому допомогу, — зазначає видання.

Митрополита Павла звинувачують у виправданні повномасштабної російської агресії і розпалюванні релігійної ворожнечі службовою особою. Йому загрожують до восьми років позбавлення волі.

Справу до суду передали ще 20 жовтня. Через сім місяців після цього суд провів підготовче засідання і 12 червня мав перейти до розгляду по суті, однак з того часу вже двічі переносив дату засідання.

Джерело: «Ґрати»