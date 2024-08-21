Митрополиту Павлу продовжили запобіжний захід — під час засідання викликали «швидку»https://racurs.ua/ua/n198529-mytropolytu-pavlu-prodovjyly-zapobijnyy-zahid-pid-chas-zasidannya-vyklykaly-shvydku.htmlРакурс
Митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) Печерський райсуд Києва ще на два місяці — до 21 жовтня — продовжив запобіжний захід.
Він має перебувати у своєму будинку в селі Вороньків Бориспільського району Київської області, повідомляє видання «Ґрати».
Зазначається, що під час засідання суддя Світлана Гречана вчергове відклала розгляд справи митрополита — цього разу на 30 вересня, оскільки під час судового засідання йому стало погано.
До митрополита, який впав на лавку у залі засідань, викликали «швидку». Парамедики понад пів години надавала йому допомогу, — зазначає видання.
Митрополита Павла звинувачують у виправданні повномасштабної російської агресії і розпалюванні релігійної ворожнечі службовою особою. Йому загрожують до восьми років позбавлення волі.
Справу до суду передали ще 20 жовтня. Через сім місяців після цього суд провів підготовче засідання і 12 червня мав перейти до розгляду по суті, однак з того часу вже двічі переносив дату засідання.
Джерело: «Ґрати»