СБУ завершила розслідування справи Павла Лебедя. Фото: СБ України

https://racurs.ua/ua/n188499-mytropolyta-pavla-lebedya-sudytymut-sbu-zavershyla-rozsliduvannya.html

Ракурс

Справу щодо митрополита Української православної церкви Московського патріархату Павла передали до суду.

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Служба безпеки завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври, який причетний до підривної діяльності проти України. «Паші Мерседесу» загрожує до восьми років увʼязнення з конфіскацією майна. Про це 20 жовтня повідомила Служба безпеки України.

Митрополит УПЦ МП обвинувачується за ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно) та ч. 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинене службовою особою повторно) Кримінального кодексу України.

Слідчі встановили, що клірик неодноразово публічно заперечував існування України як суверенної держави, а також називав російську збройну агресію проти України «громадянським конфліктом», який триває з 2014 року.

Крім того, ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій Павла Лебедя.

Нагадаємо, 7 серпня митрополита Павла Лебедя звільнили під заставу. Суд відправив клірика під варту з альтернативою 33,3 млн гривень застави, а гроші на неї збирали, зокрема, шляхом «пожертв» у храмах УПЦ МП.