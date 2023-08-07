Ракурсhttps://racurs.ua/
"Пашу Мерседеса" звільнили з-під варти
«Пашу Мерседеса» звільнили з-під варти (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185936-pashu-mersedesa-zvilnyly-z-pid-varty.htmlРакурс
Митрополита Павла Лебедя (Пашу «Мерседеса») звільнили під заставу, повідомив його адвокат. Для цього назбирали 900 тис. дол.
.
Павла обвинувачують у розпалюванні релігійної ворожнечі та виправданні російської агресії проти України.
Суд відправив митрополита під варту з альтернативою 33,3 млн гривень застави. Гроші на неї збирали, зокрема, шляхом «пожертв» у храмах УПЦ МП.
Солом’янським районним судом міста Києва було змінено запобіжний захід Митрополиту Павлу з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою з обранням застави у розмірі 33 300 000 грн — непідйомної на перший погляд суми. На веб-сайті Української православної церкви було оприлюднено реквізити, за якими кожен міг долучитися та сплатити заставу за Митрополита Павла, прискоривши звільнення зі слідчого ізолятора. Сьогоднішня подія — це спільна заслуга парафіян Української Православної Церкви, які довели, що немає нічого неможливого. Заставу внесли близько 1000 осіб, — написав адвокат Павла Микита Чекман.