"Пашу Мерседеса" звільнили з-під варти

https://racurs.ua/ua/n185936-pashu-mersedesa-zvilnyly-z-pid-varty.html

Ракурс

Митрополита Павла Лебедя (Пашу «Мерседеса») звільнили під заставу, повідомив його адвокат. Для цього назбирали 900 тис. дол.

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Павла обвинувачують у розпалюванні релігійної ворожнечі та виправданні російської агресії проти України.

Суд відправив митрополита під варту з альтернативою 33,3 млн гривень застави. Гроші на неї збирали, зокрема, шляхом «пожертв» у храмах УПЦ МП.