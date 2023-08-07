Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На Луганщині нацгвардієць збив два ворожих дрони

На Луганщині нацгвардієць збив два ворожих дрони

7 сер 2023, 17:21
999

6 серпня старший солдат Національної гвардії на псевдо Хайтауер збив два ворожих дрони.


.

Боєць побачив, що до їхніх з побратимами позиції наближаються ворожі дрони, розповіла прес-служба Національної гвардії.

Хлопець не розгубився, відкрив вогонь з кулемета та збив одного з них, ще до того як він підлетів та встиг здійснити скид закріпленої на ньому гранати.

Другий дрон також наблизився до окопу наших бійців, однак зачепився поруч. У ньому було два боєприпаси типу ВОГ-25. Щоб уникнути зайвих ризиків розриву боєприпасів гвардієць швидко зреагував і зрізавши їх ножем викинув у бік противника.

У Нацгвардії відзначили, що того дня у хлопця був день народження і своїм героїчним вчинком він зробив подарунок усім своїм побратимам, які були поруч.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів