На Луганщині нацгвардієць збив два ворожих дрони

https://racurs.ua/ua/n185935-na-luganschyni-nacgvardiiec-zbyv-dva-vorojyh-drony.html

Ракурс

6 серпня старший солдат Національної гвардії на псевдо Хайтауер збив два ворожих дрони.

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Боєць побачив, що до їхніх з побратимами позиції наближаються ворожі дрони, розповіла прес-служба Національної гвардії.

Хлопець не розгубився, відкрив вогонь з кулемета та збив одного з них, ще до того як він підлетів та встиг здійснити скид закріпленої на ньому гранати.

Другий дрон також наблизився до окопу наших бійців, однак зачепився поруч. У ньому було два боєприпаси типу ВОГ-25. Щоб уникнути зайвих ризиків розриву боєприпасів гвардієць швидко зреагував і зрізавши їх ножем викинув у бік противника.

У Нацгвардії відзначили, що того дня у хлопця був день народження і своїм героїчним вчинком він зробив подарунок усім своїм побратимам, які були поруч.