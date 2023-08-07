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В Луганской области нацгвардеец сбил два вражеских дрона
В Луганской области нацгвардеец сбил два вражеских дронаhttps://racurs.ua/n185935-v-luganskoy-oblasti-nacgvardeec-sbil-dva-vrajeskih-drona.htmlРакурс
6 серпня старший солдат Національної гвардії на псевдо Хайтауер збив два ворожих дрони.
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Боєць побачив, що до їхніх з побратимами позиції наближаються ворожі дрони, розповіла прес-служба Національної гвардії.
Хлопець не розгубився, відкрив вогонь з кулемета та збив одного з них, ще до того як він підлетів та встиг здійснити скид закріпленої на ньому гранати.
Другий дрон також наблизився до окопу наших бійців, однак зачепився поруч. У ньому було два боєприпаси типу ВОГ-25. Щоб уникнути зайвих ризиків розриву боєприпасів гвардієць швидко зреагував і зрізавши їх ножем викинув у бік противника.
У Нацгвардії відзначили, що того дня у хлопця був день народження і своїм героїчним вчинком він зробив подарунок усім своїм побратимам, які були поруч.