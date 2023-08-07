Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Луганской области нацгвардеец сбил два вражеских дрона

В Луганской области нацгвардеец сбил два вражеских дрона

7 авг 2023, 17:21
999

6 серпня старший солдат Національної гвардії на псевдо Хайтауер збив два ворожих дрони.


.

Боєць побачив, що до їхніх з побратимами позиції наближаються ворожі дрони, розповіла прес-служба Національної гвардії.

Хлопець не розгубився, відкрив вогонь з кулемета та збив одного з них, ще до того як він підлетів та встиг здійснити скид закріпленої на ньому гранати.

Другий дрон також наблизився до окопу наших бійців, однак зачепився поруч. У ньому було два боєприпаси типу ВОГ-25. Щоб уникнути зайвих ризиків розриву боєприпасів гвардієць швидко зреагував і зрізавши їх ножем викинув у бік противника.

У Нацгвардії відзначили, що того дня у хлопця був день народження і своїм героїчним вчинком він зробив подарунок усім своїм побратимам, які були поруч.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров