«Паша Мерседес» освобожден из-под стражи, за него внесли залог в размере почти в миллион долларов

https://racurs.ua/n185936-pashu-mersedesa-osvobodili-iz-pod-straji-video.html

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Митрополита Павла Лебедя (Пашу «Мерседеса») звільнили під заставу, повідомив його адвокат. Для цього назбирали 900 тис. дол.

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Павла обвинувачують у розпалюванні релігійної ворожнечі та виправданні російської агресії проти України.

Суд відправив митрополита під варту з альтернативою 33,3 млн гривень застави. Гроші на неї збирали, зокрема, шляхом «пожертв» у храмах УПЦ МП.