В Украине растет заболеваемость коронавирусом, фото:

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В Україні в останні місяці спостерігається зростання кількості випадків зараження новим штамом коронавірусу COVID-19, котрий отримав назву FLiRT.

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Так, у першій половині серпня захворіли понад 26 тис. людей. Про це в ефірі національного телемарафону заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

У червні на COVID-19 захворіли 2,3 тис. українців, у липні, коли почали реєструвати появу штаму, — майже 11,5 тис., — зазначив він. — За першу половину серпня вже зафіксували понад 26 тис. хворих.

Кузін зазначив, що поява нового штампу COVID-19 в Україні очікувана, але вона спричинила більш ранній приріст захворюваності, ніж прогнозувалося.

Зазначається, що характерною особливістю FLiRT є швидке поширення, яке викликає хвилеподібну захворюваність. Натомість протікання захворювання класичне для всього підвиду «Омікрон».

Воно передбачає доволі легкий перебіг у людей, які мають повний курс вакцинації, — наголосив Кузін.

За його словами, найбільші ризики важкого перебігу вірусної хвороби мають українці віком понад 60 років та ті, хто має супутні неінфекційні захворювання.

Кузін зауважив, що в Україні штам FLiRT не характеризується підвищеним рівнем госпіталізації: на лікуванні в клініках перебувають приблизно 2,5 тис. пацієнтів із COVID-19, 80% із яких — це пацієнти, старші за 60 років, котрі не отримали вакцинації протягом останніх 12 місяців.