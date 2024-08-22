Воздушные силы ВСУ показали видео ударов КАБами. Фото:

https://racurs.ua/n198552-aviaciya-vsu-porazila-dve-mostovye-perepravy-v-kurskoy-oblasti-video.html

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Українська авіація уразила дві мостові переправи у Курській області.

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Українські військові показали відео ударів керованими авіабомбами по двох мостових переправах росіян у Курській області. Атака відбулася у 20-х числах серпня 2024 року. Відповідні кадри командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук опублікував у Telegram.

Льотчики тактичної авіації Повітряних сил разом із побратимами інших родів та видів військ Сил оборони успішно розносять логістичні сполучення в Курській області, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 серпня Збройні сили України зруйнували міст через річку Сейм біля села Глушкове в Курській області. Ще один міст у цьому регіоні українська авіація зруйнувала 18 серпня.

Ці мости з'єднували ділянку площею близько 700 км від решти Курської області. Через них йшли постачання боєприпасів російським військам. Загарбники намагалися відновити логістичні шляхи за допомогою понтонних переправ, але ці об'єкти теж руйнуються Силами оборони.