ЗСУ зруйнували понтонну переправу через Сейм. Фото:

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Ракурс

Українські військові знищили російську понтонну переправу, яку збудували вороги у Курській області.

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Цей понтонний міст, який буз зведений через річку Сейм між селами Званне та Глушкове, вже зник. Поруч із місцем, де була переправа, піднімається дим, ймовірно, від вибуху. Про це 20 серпня повідомила «Радіо Свобода».

Зазначається, що раніше спалах поблизу переправи помітили супутники системи NASA FIRMS, що фіксують пожежі на земній поверхні.

Ще один понтонний міст, збудований на схід від села Глушкове, на знімку за 19 серпня, ще функціонує.

Раніше в мережі з’явилися супутникові двох понтонних переправ, які могли побудувати росіяни через річку Сейм у Курській області, де ЗСУ знищили два стаціонарні мости.

Російський понтон через Сейм на Курщині був та загув. pic.twitter.com/u1Pdyzxo3C — 5 канал �� (@5channel) August 20, 2024

Нагадаємо, 16 серпня Збройні сили України зруйнували міст через річку Сейм біля села Глушково в Курській області. Ще один міст на Курщині українська авіація зруйнувала 18 серпня.

Ці мости з'єднували ділянку площею близько 700 км від решти Курської області. Через них йшли постачання боєприпасів російським військам. Наразі ця територія фактично відрізана і швидше за все найближчим часом буде зайнята українською армією.

Джерело: «Радіо Свобода»