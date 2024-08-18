Знищення мосту на Курщині, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n198411-znyschennya-sche-odnogo-mostu-na-kurschyni-pokazaly-povitryani-syly-video.html

Ракурс

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук у своєму Telegram-каналі опублікував відео знищення ще одного мосту у Курській області, котрий ворог використовував у логістичних цілях.

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Курський напрямок. Мінус ще один міст! Авіація Повітряних Сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей, що суттєво впливає на хід бойових дій! — зазначив він.

Нагадаємо, 16 серпня Олещук опублікував відео знищення мосту через річку Сейм у Курській області.