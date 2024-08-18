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Ракурс
Знищення мосту на Курщині, скріншот відео

Знищення ще одного мосту на Курщині показали Повітряні сили (ВІДЕО)

18 сер 2024, 11:39
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Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук у своєму Telegram-каналі опублікував відео знищення ще одного мосту у Курській області, котрий ворог використовував у логістичних цілях.


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Курський напрямок. Мінус ще один міст! Авіація Повітряних Сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей, що суттєво впливає на хід бойових дій! — зазначив він.

Нагадаємо, 16 серпня Олещук опублікував відео знищення мосту через річку Сейм у Курській області.

Джерело: Ракурс


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