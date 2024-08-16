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Ракурс
Повітряні сили показали момент підриву мосту у Курській області. Фото: Генштаб

Момент підриву мосту в Курській області показали Повітряні сили (ВІДЕО)

16 сер 2024, 21:48
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Відео знищення мосту через річку Сейм у Курській області опублікували українські військові.


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На кадрах можна побачити, що одного авіаційного удару було достатньо для знищення конструкції. Відповідний ролик командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук 16 серпня опублікував у Telegram.

Однак сам командувач не уточнив, де саме була атака. Лише відзначив, що українські пілоти високоточними ударами б’ють по російських опорних пунктах, скупченню техніки, а також — логістичних центрах та шляхах постачання противника.

Дякую льотчикам та усім, хто забезпечує бойову роботу авіації! — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 серпня російська пропаганда повідомила, що Збройні сили України зруйнували міст через річку Сейм біля села Глушково в Курській області. Внаслідок цього тепер частина Глушківського району відрізана — це Тьоткіно, Попово-Лежачі, Волфіно та ще 24 населені пункти. Крім того, близько 700 російських військових можуть опинитися в оточенні.

Джерело: Ракурс


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