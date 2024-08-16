Міст підірвали у Курській області. Фото: РосЗМІ

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Збройні сили України зруйнували міст через річку Сейм біля села Глушково в Курській області.

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По переправі прилетіло кілька ракет із реактивної системи залпового вогню HIMARS. Нібито били двічі: перший раз прилетіло по мікроавтобусу так званих волонтерів терористичної ДНР. Через півгодини від повторного удару обвалився один із прольотів. Про це пише російська пропаганда.

Зазначається, що частина Глушківського району відрізана — це Тьоткіно, Попово-Лежачі, Волфіно та ще 24 населені пункти.

Також повідомляється, що через підрив мосту близько 700 російських військових можуть опинитися в оточенні.

Крім того, радник губернатора Курської області Роман Альохін заявив, що українські сили б’ють по мосту в селі Зване.

Нагадаємо, російське Міністерство оборони заявило, що в ніч на 16 серпня Україна завдала масованого удару по Кримському мосту. Нібито ЗСУ атакували незаконну споруду 12 американськими ракетами ATACMS. Усі цілі були нібито знищені російською ППО.