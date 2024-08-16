Окупанти заявили про масований удар по Кримському мосту. Фото:

https://racurs.ua/ua/n198360-okupanty-zayavyly-pro-masovanyy-udar-po-krymskomu-mostu.html

Ракурс

Кримський міст уночі 16 серпня був масовано атакований ракетами.

.

У ніч на сьогодні Україна атакувала незаконну споруду 12 американськими ракетами ATACMS. Усі цілі були нібито знищені російською протиповітряною обороною. Про це повідомило Міністерство оборони країни-агресора.

Також окупанти похвалилися про те, що Чорноморський флот і Повітряно-космічні сили рф нібито знищили три українські безекіпажні катери. Ще один був пошкоджений.

Засобами протиповітряної оборони сьогодні вночі відбито груповий удар дванадцятьма оперативно-тактичними ракетами ATACMS виробництва США по Кримському мосту. Усі ракети знищено, — заявили окупанти.

Нагадаємо, нещодавно українські партизани з’ясували, що російські військові продовжують прискорено зміцнювати захист конструкції Кримського мосту. Зокрема, загарбники почали виставляти баржі у два ряди та в останні дні на міст перекинули додаткові системи протиповітряної оборони. Також поблизу розмістили мобільні пункти ППО.