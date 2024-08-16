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Ракурс
Оккупанты заявили о массированном ударе по Крымскому мосту. Фото:

Оккупанты заявили о массированном ударе по Крымскому мосту

16 авг 2024, 16:18
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Кримський міст уночі 16 серпня був масовано атакований ракетами.


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У ніч на сьогодні Україна атакувала незаконну споруду 12 американськими ракетами ATACMS. Усі цілі були нібито знищені російською протиповітряною обороною. Про це повідомило Міністерство оборони країни-агресора.

Також окупанти похвалилися про те, що Чорноморський флот і Повітряно-космічні сили рф нібито знищили три українські безекіпажні катери. Ще один був пошкоджений.

Засобами протиповітряної оборони сьогодні вночі відбито груповий удар дванадцятьма оперативно-тактичними ракетами ATACMS виробництва США по Кримському мосту. Усі ракети знищено, — заявили окупанти.

Нагадаємо, нещодавно українські партизани з’ясували, що російські військові продовжують прискорено зміцнювати захист конструкції Кримського мосту. Зокрема, загарбники почали виставляти баржі у два ряди та в останні дні на міст перекинули додаткові системи протиповітряної оборони. Також поблизу розмістили мобільні пункти ППО.

Источник: Ракурс


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